Hürmüz Boğazı'nda tanker krizi: İran 'mayına çarptı' dedi, ABD yalanladı

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) Hürmüz Boğazı’ndaki seyir güvenliğine ilişkin endişeleri artıracak bir açıklama geldi.

DMO, Hürmüz Boğazı’nın güneyinden geçen 2 petrol tankerinin mayına çarptığını ve meydana gelen patlamaların ardından gemilerde yangın çıktığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, DMO’nun açıklamasının gerçeği yansıtmadığı öne sürdü.

DMO: "4 gemi füze ve İHA operasyonu ile durduruldu"

DMO’dan yapılan bir diğer açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan İran’ın düzenlemelerine aykırı şekilde geçmeye çalışan 4 geminin engellendiği belirtilerek, "Son saatlerde, terörist ABD ordusunun desteğiyle kural ihlali yapan ve Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan 4 gemi füze ve insansız hava araçları ile gerçekleştirilen ortak bir operasyonla durduruldu" denildi.