Hürmüz Boğazı’nda tankere saldırı: 1 kişi yaralandı

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ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yolunda ilerleyen bir tankerin Umman’ın Khasab bölgesi açıklarında saldırıya uğradığı bildirildi.

Gemiye yabancı bir cismin isabet etmesi sonucu 1 mürettebatın yaralandığı ve makine dairesinde hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mürettebatın geri kalanı şu anda Umman Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yardım almaktadır. Olayın ardından herhangi bir çevresel etki bildirilmemiştir" denildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yapıldı.