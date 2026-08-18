  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hürmüz Boğazı’nda tankere saldırı: 1 kişi yaralandı
Takip Et

Hürmüz Boğazı’nda tankere saldırı: 1 kişi yaralandı

Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yolunda ilerleyen bir tankerin Umman’ın Khasab bölgesi açıklarında saldırıya uğradığı, 1 mürettebat üyesinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Hürmüz Boğazı’nda tankere saldırı: 1 kişi yaralandı
Takip Et

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yolunda ilerleyen bir tankerin Umman’ın Khasab bölgesi açıklarında saldırıya uğradığı bildirildi.

Gemiye yabancı bir cismin isabet etmesi sonucu 1 mürettebatın yaralandığı ve makine dairesinde hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mürettebatın geri kalanı şu anda Umman Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yardım almaktadır. Olayın ardından herhangi bir çevresel etki bildirilmemiştir" denildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yapıldı.

İsrail, Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı vurduİsrail, Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı vurduDünya
Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yukarı taşıdıOrta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yukarı taşıdıEnerji
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi