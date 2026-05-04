Hürmüz Boğazı'nda tehdit, kritik seviyede devam ediyor
Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güvenlik tehdit düzeyinin bölgede süregelen askeri operasyonlar nedeniyle kritik seviyede kalmaya devam ettiğini açıkladı.
UKMTO, denizcilerin artan deniz kuvvetleri varlığı, güçlendirilmiş kuvvet koruma pozisyonları, olası VHF çağrıları ve demirleme alanlarında yoğunlukla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.