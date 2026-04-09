Hürmüz Boğazı'nda trafik normale dönemiyor

İran Devrim Muhafızları (IRGC), Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemileri İran karasularından geçen bir rotayı takip etmeleri yönünde uyarırken boğazdaki trafik normal hacimlerin yüzde 10'unun belirgin biçimde altında kalmaya devam ediyor.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre IRGC, olağan güzergahlardaki deniz mayınlarından kaçınmak amacıyla gemilerin Larak Adası çevresindeki İran karasularından geçmesini istedi. Gemilerin bir sonraki duyuruya kadar IRGC donanmasıyla koordinasyon içinde Larak Adası'nın kuzeyinden girip güneyinden çıkması gerektiği bildirildi.

Gemi takip verilerine göre son 24 saatte boğazdan yalnızca 6 gemi geçti; normal koşullarda bu rakam yaklaşık 140 olarak gerçekleşmektedir. Kpler, Lloyd's List Intelligence ve Signal Ocean verilerinin ortaya koyduğuna göre geçiş yapan gemiler arasında bir petrol ürünleri tankeri ve beş kuru yük gemisi yer alıyor.

“Gemiler geçiş ortasında geri çevrildi"

İngiliz denizcilik güvenlik şirketi Ambrey, "Yetkisiz geçişlerde ve İsrail ile ABD bağlantılı gemiler için risk devam edebilir; onaylı görünen gemiler bile son haftalarda geçiş ortasında geri çevrildi" uyarısında bulundu.

Risk istihbarat şirketi Verisk Maplecroft'tan Torbjorn Soltvedt ise "Çoğu denizcilik şirketi temkinli kalmayı sürdürecek ve trafik belirgin biçimde artsa dahi iki hafta birikmiş yükü eritmek için yeterli olmayacak" dedi.

Kpler verilerine göre, Körfez'de yaklaşık 172 milyon varil ham petrol ve rafine ürün taşıyan 180'den fazla tanker mahsur kalmış durumda bekliyor.