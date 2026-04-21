Hürmüz Boğazı'ndaki deniz mayınları ne kadar tehlikeli?

İran savaşının başından bu yana fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına abluka uygulayan ABD donanmasının İran'a ait kargo gemisine ateş açmasının ardından el koyması gerginliği tırmandırdı. Son 12 saat içinde boğazdan sadece üç geminin geçebildiği belirtiliyor.

Dünya ticareti açısından kritik olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması birçok ülke için hayati önem taşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü bir araya gelen yaklaşık 50 ülkenin temsilcisi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini ele aldı.

Toplantıda, İran savaşı sonrasında Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlaması için çok uluslu bir misyon oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman ordusu Bundeswehr'in de bu çerçevede mayın temizleme ve deniz keşif faaliyetlerine katılabileceğini söyledi.

Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla düzenlenen konferans sürerken İran, dünya ticareti açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın mevcut ateşkes süresince açık tutulacağını açıkladı.

Merz, İran'ın açıklamasını memnuniyetle karşılarken açılmanın "güvenilir" ve "kalıcı" olması gerektiğini vurguladı.

Ancak kısa süre sonra İran, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi nedeniyle Hürmüz'ü gemi geçişlerine yeniden kapattığını duyurdu.

Ticaret gemileri için tehlike

Gemi trafiğinin açık ya da kapalı olmasından bağımsız olarak Basra Körfezi ve çevresindeki bölge, her hâlükârda ticaret gemileri açısından büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Risk unsurları arasında sadece savaşan taraflardan gelebilecek saldırılar değil, su altında gizlenebilecek tehlikeler de bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları, nisan ayı başında Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları döşeneceğini belirtmişti.

Almanya'nın Kiel kentindeki Christian-Albrechts Üniversitesi Güvenlik Politikası Enstitüsü Denizcilik Stratejisi ve Güvenliği Bölüm Başkanı , "Orada gerçekten mayın olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Ancak potansiyel tehlikenin söz konusu olması bile yeterli. Savaş bölgesinde bunu şu anda kimse doğrulayamaz" değerlendirmesini yapıyor.

Deniz mayınları nasıl çalışıyor?

Deniz mayınları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda da kullanıldı.

O dönemde bunlar sabit mayınlardı: Bir ağırlıkla deniz tabanına sabitlenen halatın üst ucunda, fünyeli çıkıntıları bulunan bir küre yüzüyordu. Bir gemi ya da denizaltı, bu çıkıntılara çarptığında mayın patlıyordu.

O dönemki çalışma mantığı, doğrudan temas üzerine kuruluydu. DW'den Carla Bleiker'a konuşan Peters, "Modern mayınların bununla artık çok az ilgisi var" diyor.

Günümüzde de mayınlar deniz tabanına sabitleniyor. Çünkü bu deniz savaş araçlarının amacı, savaşan taraflardan birine belirli bir alan üzerinde kontrol sağlamak. Peters, "Bunun için sabit olmaları gerekir" diyor. Ancak artık tetikleme doğrudan fiziksel temasla gerçekleşmiyor.

Bunun yerine yeni deniz mayınları basınç dalgaları, elektromanyetik sinyaller ya da ses dalgalarıyla çalışıyor.

Her gemi türünün kendine özgü bir basınç, elektromanyetik ya da akustik izi bulunuyor, yani farklı sinyaller yayıyor. Mayınlar, örneğin yalnızca belirli bir gemi türünün ses dalgalarına tepki verecek şekilde programlanabiliyor.

Peters, yeni deniz mayınlarını şöyle anlatıyor:

"Denizaltılar yardımıyla düşman gemilerinin akustik izi tespit edilebilir. Buna göre mayınlar programlanıyor. Düşman gemileri, akustik izleriyle mayını tetikliyor. Kendi gemileri ise mayınlı bölgeden sorunsuz geçebiliyor."

Denizde "mayın avı" zaman alıyor

"Mayın avı" olarak da nitelendirilen mayın temizleme işlemi, oldukça zaman alan meşakkatli bir süreç. Şüpheli bir nesne tespit edildiğinde, önce bunun tehlike oluşturup oluşturmadığı belirleniyor.

Tehlike varsa patlayıcıyla ne yapılacağına her seferinde duruma göre karar veriliyor: Hemen çıkarılmalı mı? Yoksa su altında etkisiz hale mi getirilmeli ya da kontrollü biçimde mi patlatılmalı?

Uzman Peters, bu tehlikeli görevin, eğitimli askerî personelden oluşan "su altı patlayıcı imha ekibi" tarafından üstlendiğini vurguluyor.

Deniz mayınlarına karşı dronlar

Ancak bazen insan hayatı riske atılmadan da işlem yapılabiliyor.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki deniz mayını temizleme birliğinde görev yapan ve adının Mykola olduğunu söyleyen bir askerî personel, daha önce DW'ye yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunda bulduğumuz nesneleri tanımlamak ve yok etmek için su altı dronu kullanıyoruz" demişti.

Rus donanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş kapsamında Karadeniz'i mayınlamıştı.

Alman donanması da mayın avında halihazırda dron kullanıyor. Alman donanmasının 3. Mayın Tarama Filosu'ndan Fırkateyn Kaptanı Andreas, güvenlik gerekçesiyle soyadının açıklanmaması kaydıyla DW'ye yaptığı açıklamada, "Otonom sistemleri öncelikle deniz tabanını taramak için kullanıyoruz" diyerek şu bilgileri veriyor:

"Eskiden sonar donanımlı teknelerle doğrudan mayın tehlikesi bulunan bölgenin üzerinden geçiliyordu. İnsansız sistemler sayesinde artık 40 personelin doğrudan tehlikeye girmesi gerekmiyor."

Bu, mayın temizleme işlemlerinde insanlara artık hiçbir şekilde ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor. Dronlar, deniz tabanından görüntü gönderiyor ve bunların uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor: Hangisinin hurda, hangisinin gerçekten tehlikeli bir mayın olduğuna ve patlayıcıyla nasıl işlem yapılacağına hâlâ insanlar karar veriyor.

Fırkateyn Kaptanı Andreas, dronların deniz tabanının incelenmesinde kullanılmasının donanmayı daha verimli hale getirdiğini söylüyor. Ancak savaş sonrası bir deniz bölgesinin mayınlardan tamamen temizlenmesi onlarca yıl, hatta daha uzun sürebiliyor.

Bunu Karadeniz'deki mayın temizleme birliğinde görevli Ukraynalı Artjom da doğruluyor: "Aslında hâlâ İkinci Dünya Savaşı'ndan, bazen de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayınlar buluyoruz. Bu önümüzde birkaç yıllık iş olduğunu gösteriyor."

Hürmüz Boğazı'nda dron kullanımı şimdilik zor

Donanmada şu anda kullanılan su altı dronları, batarya ömrü nedeniyle denizde çok uzun süre görev yapamıyor. Bu nedenle tarama yapacakları bölgeye oldukça yakın bir noktada suya bırakılmaları gerekiyor.

Kaptan Andreas, bu sebeple dronların Hürmüz Boğazı'nda kullanılmasının zor olacağını belirtiyor: "Temizlenecek bölgeye her zaman çok yakın olmak zorundasınız. Hürmüz Boğazı gibi hassas bir ortamda bu zor olurdu. İran'ın uzun menzilli füzeleri var ve personelimizi korumamız gerekiyor."

Uzun süre çalışabilecek dronlar geliştiriliyor

Daha uzun süre görev yapabilecek dronların geliştirilmesi üzerinde çalışan çeşitli şirketler bulunuyor. Bunlardan biri kuzey Almanya'nın Bremen kentindeki Euroatlas şirketi. Şirketin "Greyshark" adlı su altı dronu, şu anda saatte 10 knot hızla yaklaşık altı saat denizde ilerleyebiliyor, dört knot hızda ise bunun üç katı süre çalışabiliyor.

Batarya ile çalışan versiyon Eylül 2026'da seri üretime girecek. Yıl sonu için ise yakıt hücreli "Greyshark" modelinin seri üretimi planlanıyor. Bu modelin denizde birkaç hafta boyunca otonom şekilde görev yapabilmesi hedefleniyor.

Euroatlas'ta otonom sistemler bölümünde görev yapan Markus Beer, "Hürmüz Boğazı'nda su yüzeyindeki gemiler karadan açılacak ateş nedeniyle risk altında ve buna mayın tarama gemileri de dahil" diyor ve ekliyor: "Su altında ise keşif çalışmaları, risk olmadan ve durumu tırmandırmadan dronlarla yapılabilir."

Ayrıca "Greyshark" güvenli bir mesafeden suya indirilebiliyor. Beer, DW'ye yaptığı açıklamada, "Bugün mayın avında kullanılan küçük dronların dayanıklılığı yalnızca birkaç saat. Greyshark çok daha uzağa gidebilir" diyor.

Buna ek olarak yeni dron, yüksek çözünürlüklü görüntüler çekiyor ve deniz tabanında tespit ettiği nesneleri kendisi tanımlayabiliyor.

Alman donanması ile diğer bazı ülkeler, geçen Eylül ayında Portekiz açıklarında düzenlenen NATO tatbikatı REPMUS 25 sırasında "Greyshark"ın kabiliyetlerini yakından test etme fırsatı buldu.