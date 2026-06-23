Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği düzenli olarak artıyor

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin sayısında belirgin artış kaydedildi.

MarineTraffic verilerine göre, pazartesi günü TSİ 23.55'te sona eren 24 saatlik dönemde en az 24 ticari gemi boğazdan geçiş yaptı.

Basra Körfezi'nden çıkan gemiler arasında 8 tanker ile 2 yük gemisi yer aldı. Körfeze giriş yapan gemilerin ise 8 tanker ve 6 yük gemisinden oluştuğu bildirildi.

Bu rakamlar, şubat ayının sonlarında başlayan İran savaşı boyunca düşük seviyelerde kalan geçiş sayılarına kıyasla açık bir yükselişe işaret etti.