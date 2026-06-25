Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği son 24 saatte 2 katına çıktı

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği son 24 saatte 2 katına çıkarak şubat sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

MarineTraffic verilerinin incelenmesine göre, en az 34 gemi Hürmüz Boğazı'ndan çıkarak Umman Körfezi'ne geçti. Bu gemiler arasında en az 14 tanker ile 20 yük gemisi yer aldı.

Aynı dönemde Basra Körfezi'ne toplam 20 gemi giriş yaptı. Körfeze giren gemilerin 9'u tanker, 11'i ise yük gemisiydi.

Böylece son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan giriş veya çıkış yapan toplam gemi sayısı en az 54 oldu.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan her gün ortalama 110 gemi geçiyordu. Son artışa rağmen mevcut trafik, savaş öncesi günlük ortalamanın yaklaşık yarısı seviyesinde kaldı.