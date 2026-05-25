Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı artmaya devam ediyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 33 ticari geminin İran deniz güçleriyle koordinasyon içinde geçişine izin verildiğini açıkladı.

Pazar günü yapılan açıklamada, cumartesi sabahından bu yana İran tarafından tam güvenlik altında tutulan stratejik su yolundan geçen gemiler arasında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki son güvensizlik ortamının ABD'nin askeri saldırganlığı sonucu ortaya çıktığı savunularak, küresel ticaretin güvenli geçişi ve taşınması için boğaz üzerindeki akıllı kontrolün Devrim Muhafızları deniz gücü tarafından kararlılıkla yürütüldüğü ifade edildi.

Dünya enerji ticareti açısından kritik bir boğaz olan Hürmüz'deki gemi trafiği, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak savaş başlatmasının ardından kesintiye uğramıştı.

Tahran yönetimi, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan su yolundaki güvensizliğin ABD ile İsrail'in saldırgan eylemlerinden kaynaklandığını birçok kez dile getirmiş, kıyıdaş ülkeler olan İran ile Umman'ın gemilerin güvenli geçişini sağlamak için mekanizmalar geliştirmekten sorumlu olduğunu vurgulamıştı.