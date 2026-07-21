  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandı
Takip Et

Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandı

İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandı
Takip Et

İran Devrim Muhafızlarından konuya ilişkin yapılan açıklama, İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nda yer aldı.

Buna göre, ABD'nin "zorlamasıyla" Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli ve güvensiz güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği ve tek bir damla petrol ve gazın bile buradan güvenle geçemeyeceği belirtildi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya dün, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, yeni İngiltere Başbakanı Burnham ile telefonda görüştüABD Başkanı Trump, yeni İngiltere Başbakanı Burnham ile telefonda görüştüDünya
Akaryakıta zam geldi: İşte 21 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi: İşte 21 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altın fiyatlarında son durum: İşte 21 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında son durum: İşte 21 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...Gündem