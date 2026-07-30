Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktı

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İran basınında yer alan haberlerde, Hürmüz Boğazı'ndan "İran'ın izni" olmadan geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, gemilerin ABD'nin "kışkırtması" sonucu bu geçişi gerçekleştirmeye çalıştığı ancak yangının ardından her iki geminin de rotasını değiştirerek geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.