Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte en az 32 gemi geçti

MarineTraffic verilerine göre, Basra Körfezi'ne 7 tanker ve 10 yük gemisinden oluşan toplam 17 gemi girdi. Körfezden çıkan 15 geminin ise 10'unu tankerler, 5'ini yük gemileri oluşturdu.

Son 24 saatte kaydedilen rakamların, son haftalarda gözlenen deniz trafiğiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günde ortalama 110 gemi geçiyordu.

Boğazdaki hareketlilik, ABD temsilcilerinin İran ile barış anlaşmasına ilişkin Katar'ın arabuluculuğunda yapılacak yeni görüşme turuna hazırlandığı dönemde kaydedildi.

TankerTrackers tarafından yapılan analize göre İran, ABD'nin uyguladığı ablukanın iki hafta önce resmen kaldırılmasından bu yana yaklaşık 50 milyon varil ham petrol ihraç etti.