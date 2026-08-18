Hürmüz etkisi tanker taşımacılığını yükseltti: Günlük gelir 510 bin dolara yaklaştı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Baltic Exchange verilerine göre Orta Doğu-Çin rotasındaki gösterge tanker kazancı pazartesi günü belirgin şekilde yükseldi. Böylece sektördeki günlük gelirler haziran sonundan bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere yaklaştı.

Artışta, petrol ihracatçılarının daha fazla tanker arayışına girmesi etkili oldu. Bununla birlikte Hürmüz’deki güvenlik belirsizliği gemi arzını sınırlıyor. Orta Doğu-Çin hattında süper tankerlerin tahmini günlük kazancı yaklaşık 510 bin dolara çıktı.

VLCC tankerlerinde Hürmüz etkisi

Basra Körfezi’nden Asya’ya petrol taşıyan tankerlerde navlun fiyatları hızla yükseliyor. Özellikle VLCC sınıfındaki gemilere yönelik talep öne çıkıyor. VLCC’ler tek seferde yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyabiliyor. Bu nedenle büyük petrol sevkiyatlarında önemli rol üstleniyor.

Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik koşulları gemi sahiplerinin kararlarını etkiliyor. Risk almaya hazır tanker işletmecilerinin sayısı sınırlı kalıyor. Bu durum kullanılabilir tanker kapasitesini daraltıyor. Buna karşılık ihracatçıların gemi talebi güçlü seyrediyor. Sonuç olarak navlun ücretleri ve tanker sahiplerinin kazançları yükseliyor.

Hürmüz’de tanker maliyeti 31 milyon dolara çıktı

Piyasadaki yüksek maliyetleri gösteren yeni bir tanker anlaşması da bildirildi. Mongolia Prosperity adlı VLCC, Basra Körfezi’nden petrol yükleyecek. Petrolün Doğu Asya’ya taşınması planlanıyor. Geminin sefer maliyetinin 31 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Anlaşmanın Worldscale karşılığının 570 puan olduğu bildirildi. Mongolia Prosperity’nin yükleme tarihi ise 21 Ağustos olarak gösterildi. Geminin Güney Kore merkezli Sinokor tarafından işletildiği belirtildi. Kiralamanın Çinli bir rafinerinin deniz taşımacılığı birimince yapıldığı aktarıldı. Mongolia Prosperity tankerinin tek seferlik taşıma bedelinin 31 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Hürmüz gerilimi tanker navlunlarını yükseltiyor

Navlun fiyatlarındaki yükselişin merkezinde Hürmüz Boğazı bulunuyor. Bölgede güvenlik koşulları halen belirsizliğini koruyor. ABD ile İran arasındaki 60 günlük kırılgan ateşkes pazartesi günü sona erdi. Ancak tarafların boğaz üzerindeki anlaşmazlığı çözecek yeni bir planı açıklanmadı.

Ayrıca savaş boyunca Washington ve Tahran deniz trafiği üzerinde yetki iddiasında bulundu. Bu durum tanker işletmecileri açısından riskleri artırdı. Dolayısıyla Basra Körfezi’ndeki yüklemelere her gemi sahibi sıcak bakmıyor. Tehlikeli geçişlerde deneyimli işletmeciler daha fazla öne çıkıyor. Bu şirketlerin sınırlı sayıda olması da navlun pazarlıklarında ellerini güçlendiriyor.

Körfez’de petrol sevkiyatı için tanker arayışı hızlandı

Basra Körfezi’ndeki ihracatçılar Asyalı müşterilere petrol sevkiyatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu nedenle piyasada ilave tanker arayışı devam ediyor. Suudi Arabistan bölgedeki petrolü hızlı teslimat seçeneğiyle müşterilere sunuyor. Irak ise sevkiyatlarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin ihracat altyapısından yararlanıyor.

Abu Dabi’nin ulusal petrol şirketi de Hürmüz üzerinden yoğun sevkiyat gerçekleştiriyor. Şirket bölgede petrol transferine yönelik bir sistem oluşturmuş durumda.

Bazı operasyonlarda Güney Koreli Sinokor’un tankerlerinden de yararlanıldığı belirtiliyor. Böylece sınırlı sayıdaki tanker işletmecisinin bölgedeki önemi daha da artıyor.

Hürmüz gerilimi tanker piyasasını sıkıştırdı

Son günlerde bazı süper tankerlerin özel anlaşmalarla kiralandığı bildiriliyor. Ancak bu işlemlerin ayrıntıları kamuoyuna açıklanmıyor. Gemi brokerlerine göre bazı tankerler müsait gemi listelerinden aniden çıkarıldı. Bu nedenle söz konusu gemilerin kiralanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Basra Körfezi çıkışlı seferlerin önemli bölümü ihracatçıların kontrolündeki gemilerle gerçekleştiriliyor. Ayrıca sınırlı sayıdaki bağımsız tanker şirketi de taşımacılık yapıyor. Dolayısıyla kısa vadeli tanker kiralamalarında gemi sahiplerinin pazarlık gücü yükseliyor. Öte yandan piyasadaki işlem bilgilerinin azalması fiyat belirlemeyi de zorlaştırıyor.

Petrol taşımacılığının maliyeti artıyor

Hürmüz’deki güvenlik sorunu yalnızca navlun fiyatlarını etkilemiyor. Savaş riski sigorta primleri de taşıma maliyetlerine ekleniyor. Mongolia Prosperity anlaşmasında bu maliyetin kiracı tarafından karşılanması bekleniyor. Ek savaş riski priminin geminin gövde değerinin yüksek tek haneli yüzdesine ulaştığı belirtiliyor.

Bu nedenle bölgedeki petrol taşımacılığının toplam maliyeti yükseliyor. Güvenlik gelişmeleri tanker ve enerji piyasaları tarafından yakından izleniyor.