Hürmüz gerilimi tırmanıyor: Askeri yığınak, mayın senaryosu ve müzakere trafiği

ABD ile İran arasında nükleer program kaynaklı gerilim sürerken, Washington yönetimi Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemiler için yeni bir güvenlik rehberi yayımladı. Küresel enerji arzı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Enerji piyasaları ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili

Uzmanlara göre, boğazdan günlük ortalama yaklaşık 20 milyon varile yakın petrol taşınıyor ve bu miktar küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle bölgede yaşanan her jeopolitik gerilim, enerji piyasaları ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik İdaresi, ABD bandıralı ticari gemilere İran karasularından olabildiğince uzak seyretmeleri tavsiyesinde bulundu. Ayrıca rehberde İran güçlerinin gemilere çıkması halinde mürettebatın direnmemesi önerildi.

Mayın senaryosu ve müzakere trafiği

İran geçmişte Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri ve petrol tankerlerini "kaçakçılık" suçlamasıyla birçok kez el koymuştu.

ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasının ardından İran'da yayınlanan direniş planında Hürmüz Boğazı'nın mayınlanması, tankerlerin füze ve İHA'larla vurulması ve deniz trafiğinin bloke edilmesiyle küresel petrol akışının felç edilmesinin tasarlandığı ifade edilmişti.

İran Dışişleri yetkilileri, Umman arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin "iyi başlangıç" yaptığını sürecin devam edeceğini açıkladı. Washington ise İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin de masaya yatırılmasını istiyor.