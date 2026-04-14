Hürmüz krizi için kritik zirve Türkiye’de yapılacak
Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasını sona erdirmek ve ABD’nin kalıcı bir ateşkes sağlamak için sunulan önerilerini görüşmek üzere, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları bu hafta Türkiye'ye gelerek Türk mevkidaşlarıyla görüşecek.
Antalya'da düzenlenecek olan toplantı, ABD ve İran arasındaki uçurumu kapatmak ve Körfez'deki savaşı sona erdirmek için müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla bölgesel bir girişimin parçası olacak.
Bölgesel ülkeler, İslamabad'daki uzun süren barış görüşmelerinin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından ABD ve İran'ı müzakere masasına geri getirmek için yarışıyor. Yetkililer pazar günü Wall Street Journal'a verdikleri demeçte, ikinci tur görüşmelerin birkaç gün içinde yapılabileceğini belirtti.