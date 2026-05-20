Hürmüz krizi tırmanıyor: İran petrol tankerini vurdu

Küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim yeniden tırmandı. İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir petrol tankerinin izinsiz geçiş yapmaya çalıştığını öne sürerek, kamikaze İHA ile hedef alındığını açıkladı. Olay, bölgede tansiyonu daha da yükseltirken küresel enerji piyasalarında endişeye neden oldu.

Orta Doğu'da enerji koridorlarını ateşe verecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymadığını ileri sürdüğü ticari gemilere yönelik askeri müdahalede bulundu. Resmi açıklamaya göre, boğazdan gerekli yasal ödemeleri ve bildirimleri yapmadan geçmeye kalkan bir tanker, havadan kamikaze İHA ile hedef alınarak vuruldu.

Kamikaze İHA görüntüleri ortaya çıktı

BAE'ye bağlı olduğu netleşen petrol tankerinin vurulduğu o dehşet anlarına dair askeri görüntüler, kısa sürede sosyal medya üzerinden dünyaya servis edildi.

Yayınlanan kayıtlarda; İran yapımı, üzerinde kamera donanımı bulunan ve "Raad-3" olarak bilinen tek yönlü bir kamikaze İHA'nın kullanıldığı görüldü. Kamikaze İHA'nın, körfezde ilerleyen dev petrol tankerinin tam baca kısmını hedef alarak infilak ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

“26 Gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle geçti”

Saldırının ardından küresel piyasalarda alarm zilleri çalarken, İran cephesinden durumu yumuşatmaya yönelik ancak gözdağı içeren bir açıklama geldi. Yaşananların sistematik bir abluka değil "bir istisna" olduğunu savunan Devrim Muhafızları, bölgedeki mutlak hakimiyetlerini şu sözlerle ilan etti:

"Son 24 saat içinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 26 gemi, kuvvetlerimizin sağladığı koordinasyon ve güvenlik denetimi altında Hürmüz Boğazı'ndan güvenle geçmiştir."

“Hürmüz geçişleri sıkı kontrol altında”

İran Devrim Muhafızları Donanması, deniz ticaret filolarına yönelik uyarısını yineleyerek, "Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin şu anda tamamen kuvvetlerimiz tarafından yönetilen sıkı bir izin ve koordinasyon sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiğini" sert bir tonla vurguladı. Bu sisteme uymayan gemilerin benzer askeri yaptırımlarla karşılaşabileceğinin sinyali verildi.