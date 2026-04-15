Hürmüz normalleşmesi zaman alacak

Orta Doğu ateşkesi yürürlükte kalmaya devam ediyor. Columbia Threadneedle Investments ekonomisti Anthony Willis, geçen hafta sonu gerçekleştirilen ABD-İran barış görüşmelerinin anlaşmasız sona ermesine karşın bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Willis, arabulucuların her iki tarafın diyalogu sürdürmesi için sahne arkasında yoğun çaba harcadığını ifade etti. Tarafların bir anlaşmaya varmaya istekli göründüğünü, ancak anlaşma sağlansa bile Hürmüz Boğazı'nda normal trafiğin yeniden başlamasının uzun zaman alacağını vurguladı.

Ekonomiste göre trafik yeniden başladığında petrol fiyatlarında bir gerileme yaşanabilir; ancak petrol ve gazın nihai varış noktalarına ulaşması zaman alacağından arz baskıları sürecek.