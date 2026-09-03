Hürmüz’de ABD’nin kritik operasyonu: 18 milyon varil petrol güvenli geçti

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ABD ordusu, İran ve ABD’nin salı günü yeni bir saldırı turuna giriştiği sırada Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğine müdahil oldu.ABD güçleri, toplam 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari geminin boğazdan geçişine eşlik etti. Operasyon sırasında ticari gemilere yönelik saldırı ihtimaline karşı önlemler alınırken, insansız hava araçlarının saldırıları püskürtüldü ve gemisavar seyir füzeleri etkisiz hale getirildi.

Yaklaşık 60 askeri nokta hedef alındı

ABD, Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 60 askeri hedefi vurdu. Hedefler arasında hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasitesi ve iletişim noktaları yer aldı. ABD Merkez Komutanlığı’nın operasyonlarının önemli bölümünü, İran’ın petrol ihracatını engellemek ve ülkenin boğaz çevresindeki faaliyetlerini sınırlandırmak oluşturdu. ABD ablukasının temmuz ayından bu yana İran’ın petrol ihracatını engellediği belirtildi.

Trump: Amaç gemileri takip kapasitesini ortadan kaldırmak

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemileri takip etme kabiliyetini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. Trump ayrıca İran’a ait radar sistemlerinin imha edildiğini açıkladı. ABD ordusu ise İran’ın askeri kapasitesini yeniden oluşturabildiği gerekçesiyle boğaz çevresindeki operasyonların devam etmesini bekliyor.

Gemilerde risk endişesi sürüyor

ABD askeri eskortlarının başlamasına rağmen enerji şirketleri, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçirilmesinin taşıdığı riskler konusunda temkinli davranıyor. Gemi kiralama ve sigorta maliyetleri yüksek seviyelerde kalırken, petrol tankerlerinin boğazdan geçiş bedelinin bazı tahminlere göre günlük 500 bin doların üzerine çıktığı belirtildi. Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tankerler ise insansız hava aracı, mayın veya füze saldırılarının yaratabileceği sonuçlar nedeniyle petrol tankerlerine kıyasla daha ihtiyatlı hareket ediyor.

Geçiş hattı genişletilecek

ABD ordusu, mayınlardan temizlenen geçiş güzergâhını gelecek ay genişletmeyi planlıyor. Bu düzenlemeyle gemilerin daha rahat manevra yapabilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan petrol miktarının artırılması hedefleniyor. Ancak sanayi temsilcileri ve analistler, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinde henüz “tam kontrol” sağladığını güvenilir biçimde ortaya koyamadığını belirtiyor.

40 geminin çoğu transponderlerini kapattı

Salı günü boğazdan geçen 40 ticari geminin çoğunun veya tamamının, tespit edilmemek amacıyla transponderlerini kapattığı belirtildi. Gemiler farklı ülke bayrakları taşıdı ve güzergâhları Suudi Arabistan’dan Fransa’ya kadar uzandı.

Önceki eskort operasyonu durdurulmuştu

ABD ordusu daha önce Project Freedom adı altında benzer bir eskort operasyonu başlatmıştı. Ancak Suudi Arabistan’ın, Amerikan üslerine ve İran’a yönelik operasyonlarda kendi hava sahasının kullanılmasını engelleme tehdidinin ardından operasyon durduruldu. Bölgesel ortakların ise Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının ardından yeni eskort faaliyetlerine daha fazla destek verdiği açıklandı.