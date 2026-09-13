Hürmüz'de gemi saldırısı petrol arzı endişelerini artırdı

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Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye yönelik saldırıya ilişkin yeni raporlar, savaş nedeniyle zaten baskı altında olan küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

İngiliz donanmasına bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Pazar günü Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemiye mermi isabet ettiğini bildirdi. Saldırının ardından gemide yangın çıktığı, mürettebatın ise yerel yetkililer tarafından tahliye edildiği belirtildi.

Gelişme, Suudi Arabistan'ın Irak kaynaklı olduğunu belirttiği bir insansız hava aracı saldırısının ardından Doğu-Batı petrol boru hattını geçici olarak kapatmasından bir gün sonra yaşandı.

Petrol için Hürmüz'e alternatif güzergah da devre dışı

Bin 200 kilometre uzunluğundaki Doğu-Batı petrol boru hattı, savaş nedeniyle büyük ölçüde kapalı olan Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak son altı ayda Orta Doğu petrolünün küresel piyasalara taşınmasında ana güzergâhlardan biri haline gelmişti.

Günde 4 ila 5 milyon varil petrol taşıyan boru hattı, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4 ila yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Boru hattına yönelik saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Uydu görüntülerinde ise Medine'nin güneyindeki boru hattı bölgesinden siyah duman yükseldiği görüldü.

Suudi Arabistan, saldırıda bazı kişilerin yaralandığını ve hasar meydana geldiğini açıklarken, ihracat üzerindeki etkisine ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.

Brent petrol 100 doların üzerine çıktı

Ortadoğu'da genişleyen çatışmaların enerji fiyatları üzerinde yeni bir baskı yaratmasından endişe ediliyor. Brent petrol, geçen hafta varil başına 100 doların üzerine çıktı.

İran devlet medyası da Pazar günü erken saatlerde ülkenin güney kıyılarında bir İran ticaret gemisinin vurulduğunu duyurdu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı bildirildi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bölgede artan saldırılar, enerji piyasalarındaki endişeleri daha da büyüttü. ABD ile İran'ın tankerlere ateş açması ve Yemen'deki Husi milislerinin ilerleyişi de bölgedeki riskleri artıran gelişmeler arasında yer aldı.

ABD'de dizelin perakende fiyatı ise galon başına 6 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye yükseldi.