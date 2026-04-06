Hürmüz’de gemi trafiği son haftaların zirvesinde

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, daha fazla ülkenin İran ile güvenli geçiş anlaşması sağlamasıyla birlikte savaşın ilk günlerinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg’in aktardığına göre, hafta sonu boyunca 21 gemi boğazdan geçti; bu rakam, trafiğin azalmaya başladığı mart ayının ilk günlerinden bu yana kaydedilen en yüksek iki günlük toplam oldu.

Geçen gemilerin 13'ü Umman Denizi'ne açıldı. İran gemileri trafiğe hâkimiyetini sürdürürken pazar günü Irak ham petrolü taşıyan bir tanker de boğazdan geçti; İran'ın "kardeş Irak"a muafiyet tanıdığı açıklandı.

Hindistan, bazı gemilerin çıkışını müzakere etti ve yıllardır ilk kez İran'dan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) aldı. Hindistan bağlantılı 8 LPG tankeri boğazdan geçiş yaptı.

Savaş öncesinde günde yaklaşık 135 gemi geçen boğazda mevcut trafik bu rakamın çok altında. Geçen hafta Çin bağlantılı iki konteyner gemisi ikinci denemede geçişi tamamladı; Japonya bağlantılı iki gemi de boğazdan geçti.

Kpler Ltd.'de kıdemli ham petrol analisti Muyu Xu, "İran ortaklarının taleplerini karşılarken Hürmüz üzerindeki hâkimiyetini pekiştiriyor. Geçiş hâlâ İran'ın insafında ve çatışma tırmanırsa durum her an değişebilir" dedi.

Geçiş yapan gemilerin büyük çoğunluğu İran kıyısına yakın seyir izledi; ancak giderek daha fazlası karşı kıyı boyunca ilerlemeye başladı. Boğaz sularını Umman ile paylaşan Umman, pazar günü akışı kolaylaştırmak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.