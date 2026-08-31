Hürmüz’de gerilim yeniden yükseldi: ABD’den Lark Adası’na saldırı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD güçlerinin, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki Lark Adası’nda bulunan iki fırlatma sistemine yönelik hedefli bir saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD’li bir yetkili, Axios’a yaptığı açıklamada, İran’a ait sistemlerin Hürmüz Boğazı’na deniz mayını taşıyan roketleri konuşlandırmaya hazırlandığının tespit edilmesinin ardından operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda, Hürmüz Boğazı’na patlayıcı madde göndermek amacıyla kullanılabileceği değerlendirilen iki fırlatıcı sisteminin hedef alındığı belirtildi.

Dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahları arasında yer alan Hürmüz Boğazı, Lark Adası ile Umman’a bağlı Büyük Koin Adası arasında yaklaşık 39 kilometre genişliğe kadar daralıyor.

Lark Adası'nda patlama sesi duyuldu

İran'ın Fars haber ajansı da Lark Adası'nda bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Ancak patlamanın meydana geldiği nokta ile nedenine ilişkin ilk aşamada bilgi verilmedi.

Saldırının ardından operasyonun sonuçları ve olası can kayıplarına ilişkin ayrıntılar başlangıçta açıklanmadı.

ABD ve İran hükümetlerinden saldırıya ilişkin ilk etapta resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak İran'ın Tesnim Haber Ajansı, gayri resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Devrim muhafızları saldırıyı doğruladı

İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki Lark Adası’na yönelik saldırı düzenlediğini doğruladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Trump’tan Hürmüz Boğazı’na mayın uyarısı: “Sıfır tolerans politikası uygulayacağız”

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Hürmüz Boğazı’ndaki tüm deniz mayınlarının temizlendiğini açıklayarak, bölgeye yeniden mayın yerleştirilmesine karşı “sıfır tolerans politikası” uygulanacağı uyarısında bulundu.

Trump, Washington’ın Hürmüz Boğazı’nı yüksek hassasiyetle takip etmek amacıyla “Uzay Kuvvetleri” teknolojisinden yararlandığını da ifade etti.

İranlı yetkililer ise stratejik öneme sahip su yolundaki mayınların konumlarını “İran’dan başka kimsenin bilmediğini” öne sürdü.