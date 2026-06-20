Hürmüz’de hareketlilik başladı: Gemi trafiği normalleşti mi?

ABD-İran arasındaki anlaşmanın etkileriyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik süreçte bugüne dek en az 20 ticari geminin boğazdan geçtiği bildirildi.

Kpler'in verilerine göre, perşembe günü tanker geçişleri 2 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Buna rağmen trafik, savaş öncesinde günlük 100'den fazla geminin ve onlarca petrol tankerinin boğazdan geçtiği seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.

Perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin yanı sıra yük, konteyner ve diğer gemi sınıfları dahil toplam 25 gemi geçiş yaptı.

Ücret alınacak mı?

Kpler'e göre gemi trafiğindeki artış, ABD Donanması'nın İran'a yönelik deniz ablukasını sona erdirmesinin ardından gerçekleşti. Tahran yönetimi ise gemilerin 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinde ücret alınmayacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın şu ana kadar anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uyduğunu söyledi.

Kpler Emtia Araştırma Direktörü Matt Smith, boğazdaki geçişlerin dengeli bir görünüm sergilediğini belirterek, 13 geminin batıdan doğuya, 12 geminin ise doğudan batıya hareket ettiğini ifade etti.

Kademeli normale dönüş

Kpler verilerine göre, Suudi Arabistan'dan üç ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok büyük ham petrol tankeri (VLCC) perşembe günü Hürmüz Boğazı'nı geçti. Söz konusu tankerlerin her biri yaklaşık 2 milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

Kpler'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme notuna göre, petrol yükü taşıyan beş İran süpertankeri bölgeden ayrılırken gözlemlendi.

Analistler, iki yönlü gemi trafiğinin İran ham petrol ticaretinin kademeli olarak normal faaliyet düzenine döndüğüne işaret ettiğini vurguladı.

60 gün sonra ne olacak?

Kpler verilerine göre, perşembe günü boğazdan geçen 18 gemi İran tarafından belirlenen rotaları kullandı. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği rotayı ise yalnızca bir gemi tercih etti. Altı geminin kullandığı güzergâh ise doğrulanamadı.

ABD-İran anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın gelecekte nasıl yönetileceği konusu da gündeme geldi. Anlaşma şartlarına göre, 60 günlük ücretsiz geçiş döneminin ardından İran, Umman ve Körfez ülkeleri boğazın yönetimine ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu durum, ilerleyen dönemde Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücretlerinin yeniden gündeme gelebileceği ihtimalini açık bırakıyor.