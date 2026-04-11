Hürmüz’de İran hakimiyeti: Trafik düştü!

Financial Times’ın haberine göre, Orta Doğu’da ilan edilen ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği sınırlı kalırken, düzensiz de olsa akıyor. Boğazdan geçen gemilerin büyük bölümünün İran bağlantılı olduğu belirtilirken, ticari geçişlerin savaş öncesine kıyasla oldukça düşük seviyede kaldığı ifade edildi.

Haberde, boğazdan geçen yaklaşık 14 gemiden en az 9’unun İran ile bağlantılı olduğu bilgisine yer alırken, buna karşın, Körfez’de yaklaşık 900 yük gemisinin geçiş için beklediği, savaş öncesinde ise boğazdan günlük yaklaşık 140 geminin geçtiği aktarıldı.

İran’ın boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü belirtilen haberde, gemilere geçiş öncesinde İran Devrim Muhafızları ile iletişim kurulmasının tavsiye edildiği ifade edildi.

Ayrıca İran’ın tankerlerden geçiş için 2 milyon dolara kadar ücret talep edebildiği, bazı gemilerin bu ücreti ödediği, bazılarının ise ödeme yapmadığı belirtildi. İran ile ilişkileri yakın olan ülkelere ait gemilere farklı kurallar da uygulandığına dikkat çekildi.

Boğazda mayın döşenmiş olabileceğine dair endişelerin sürdüğü, gemi sahipleri arasında İran bağlantılı rota haritalarının dolaştığı belirtildi.

Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların, enerji arzı ve ticaret üzerinde etkili olmaya devam ettiği ifade edilirken, denizcilik sektörünün normal ticaret akışının yeniden sağlanması çağrısı yaptığı aktarıldı.