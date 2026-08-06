Hürmüz'de kritik dönemeç: Kontrol yetkisi İran'a mı devrediliyor?

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Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı kaynak ile iki bölgesel yetkiliye göre, İran ile Umman arasında beş aydır yürütülen ve ABD-İran savaşını sona erdirmeyi hedefleyen anlaşma taslağı, Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez'e giriş yapan gemilerin denetim yetkisinin Tahran'a verilmesini öngörüyor.

ABD'den Hürmüz mesajı: "Kontrol İran'a bırakılamaz"

ABD yönetimi, söz konusu öneriye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın yakın olduğunu ifade ederken, ABD'li yetkililer ise küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip boğazın kontrolünün İran'a devredilmesini kabul etmeyeceklerini birçok kez vurguladı.

Anlaşma bölgedeki güç dengelerini İran lehine değiştirebilir

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde, ABD ve İsrail'in şubat ayında başlattığı savaşın ardından Ortadoğu'daki güç dengesi önemli ölçüde İran lehine kaymış olacak. Çatışmalar öncesinde ise Hürmüz Boğazı, herhangi bir ücret, denetim ya da kısıtlama uygulanmaksızın uluslararası ticari gemilerin serbest geçişine açık bulunuyordu.

İran: Hürmüz görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandı

Bölgedeki diplomatik temaslar kapsamında İran ile Umman, ortak kontrol ettikleri Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin müzakerelerini sürdürüyor. İran tarafı, görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini açıklarken, anlaşma kapsamında boğaza giriş ve çıkış yapan gemilerin deniz trafiğinin İran karasuları üzerinden yönlendirileceğini duyurdu.

Reuters: İran'dan Körfez ülkelerine kritik uyarı

Reuters'ın görüştüğü beş kaynağa göre İran, topraklarına yönelik olası yeni bir ABD saldırısı durumunda Körfez bölgesindeki kritik enerji altyapılarını hedef alabileceği mesajını bölge ülkelerine iletti. Tahran'ın bu uyarıyla, Washington'ın bölgedeki müttefikleri üzerindeki baskıyı artırmayı ve olası bir askeri müdahalenin maliyetini yükseltmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

"İran'ın uyarısı çok net"

Körfez bölgesinden bir kaynak, İran'ın mesajının son derece açık olduğunu belirterek, "ABD İran'ın altyapısını hedef alırsa, Tahran da Körfez'deki enerji tesisleri ile diğer bölgesel hedeflere saldıracak." ifadelerini kullandı.

İran'dan saldırılar sürerken Trump'tan diplomasi mesajı

İran, son dönemde Washington'ın bölgedeki müttefiklerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlerken, Hürmüz Boğazı'ndan kendi onayı olmadan geçiş yapan ticari gemileri de hedef almayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Las Vegas'ta düzenlediği mitingde diplomatik çözümü öncelediklerini belirterek, "Anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum. İnsanları öldürmek istemiyorum ama bir noktada bunu yapmak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.