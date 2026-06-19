Hürmüz’de normalleşme başladı: İran gemi geçişlerinde ücret alacak mı?

ABD-İran arasında barışla birlikte, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinde yeni düzenlemeler merak ediliyor.

Konsey tarafından yayımlanan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için başvuruda bulunan gemilerden ücret talep edilmeyeceği belirtilirken, ilgili maliyetlerin İran yönetimi tarafından üstlenileceği ifade edildi.

Kararın, ABD ile İran arasında varılan mutabakat kapsamında deniz ticaretinin normalleşmesini hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi.

Başvurulara öncelik verilecek

Açıklamada, Basra Körfezi Su Yolu İdaresi'nin geçiş başvurularını hızlı şekilde değerlendirmesi ve önceliklendirmesi talimatının verildiği bildirildi.

Yetkililer, mutabakatın hedeflerine ulaşılması için gemi trafiğinin kademeli olarak artırılmasının planlandığını belirtti.

Güvenlik nedeniyle kontrollü geçiş uygulanacak

İran, boğazdaki özel güvenlik koşullarına da dikkat çekti. Açıklamada, geçiş güzergâhında halen bazı güvenlik risklerinin bulunduğu, deniz kazalarının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanabilmesi için gemilerin yalnızca kendilerine bildirilen rota ve zaman dilimlerinde geçiş yapabileceği vurgulandı.