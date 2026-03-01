Hürmüz'de tansiyon yükseliyor: Petrol tankeri vuruldu!

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı dün sabah vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.

ABD'nin saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldü. İran medyası, Ayetullah Arafi'nin Hamaney'in yerine geçici olarak atandığını açıkladı.

İsrail ve İran hattında sabah saatlerinden bu yana karşılıklar sürüyor.

Hürmüz'de petrol tankeri vuruldu

İran’ın, yaptığı uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmaya devam eden bir petrol tankerini hedef aldığı öne sürüldü.

Vurulan tankerin alevler içinde kaldığı ve batma tehlikesi geçirdiği anlara ait görüntülerin kamuoyuna yansıdığı bildirildi.

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığı bildirildi. Saldırıyı İran devlet televizyonu duyurdu. İran'dan İsrail'e füze ve İHA atışlarının yeniden başladığı kaydedildi.