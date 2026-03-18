Hürmüz’de trafik sert daraldı

Enerji araştırma şirketi Kpler verilerine göre, İran çatışmasının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz Boğazı'ndan toplam 108 gemi geçiş yaptı.

Ancak 2 Mart'tan itibaren bu sayı yalnızca 38'de kaldı. Söz konusu veriler, geçişlerin büyük bölümünün çatışmanın ilk günlerinde gerçekleştiğine ve bölgesel gerginliklerin tırmanmasıyla birlikte trafiğin keskin biçimde düştüğüne işaret ediyor.

Normal şartlarda Hürmüz Boğazı'ndan günde 100'e yakın gemi geçiş yapıyordu.