Hürmüz'deki çatışmalarda 10 sivil denizci hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Morco Rubio, Hürmüz'deki çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılık üzerine savunma kalkanını genişletmek için askeri unsurlarını konuşlandırdığını ifade eden Rubio, “ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 7 sürat teknesini imha etti. Seyrüsefer serbestisini yeniden tesis etmek için Boğaz'daki geçiş güzerganını temizlemeye devam edeceğiz. iran masaya gelmeli ve şartları kabul etmeli” dedi.