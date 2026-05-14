Hürmüz’deki kriz kamyonları devreye soktu: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla karadan ürün taşıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi, Körfez ülkelerinde kara taşımacılığı rotalarını yeniden stratejik bir konuma taşıdı. Wall Street Journal’ın analizine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’daki otoyollar, küresel ticaret için “acil durum lojistik hattı” işlevi görmeye başladı.

Suudi Arabistan devletine bağlı madencilik şirketi Maaden’in CEO’su Bob Wilt, Körfez’den Kızıldeniz’e uzanan taşımacılıkta büyük artış yaşandığını belirterek hatta çalışan kamyon sayısının 3 bin 500’e ulaştığını açıkladı.

Riyad yönetiminin üretimi artırma talimatı verdiği Maaden’in, önümüzdeki 10 yılda 110 milyar dolarlık yatırım almasının beklendiği belirtilirken, şirketin nadir toprak metalleri alanında ABD’li MP Materials ve Pentagon’la işbirliği yaptığı aktarıldı.

Kızıldeniz’deki limanların fosfat ticareti için yeterli altyapıya sahip olmaması nedeniyle bölgede prefabrik depolama tesisleri kuruldu. Aşındırıcı sülfürik asidin taşınabilmesi amacıyla ise özel boru hatları ve paslanmaz çelik tanker bölmeleri geliştirildi.

Suudi Arabistan’ın Yenbu Limanı’ndan sevk edilen fosfatların Cibuti, Tayland ve Arjantin’e ulaştırıldığı belirtilirken, emtia araştırma şirketi CRU’dan Peter Harrisson bu sistemi “Suudi Arabistan’ın lojistik mucizesi” olarak nitelendirdi.

MSC ve Maersk gibi küresel taşımacılık şirketlerinin de Arap Yarımadası’ndaki kara yollarını kullanmaya başladığı belirtilirken, uzmanlar bu sistemin deniz taşımacılığının yerini tamamen almasa da küresel ticaretin sürekliliği açısından kritik bir rol oynayabileceğini ifade ediyor.

BAE merkezli market zinciri Spinneys’in, Britanya’dan temin edilen gıda ürünlerini Batı Avrupa, Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden 16 gün içinde Dubai’ye ulaştırdığı belirtilirken, Etihad Rail Freight’ın ise Füceyre Limanı’ndan Abu Dabi’ye yüzlerce araç taşıyarak ülkedeki ilk trenle otomobil sevkiyatını gerçekleştirdiği aktarıldı.