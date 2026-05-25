Hürmüz'den son günlerde üç LNG tankeri geçiş yaptı

Sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü üç tankerin son günlerde Hürmüz Boğazı'nı geçtiği görüldü. Böylece Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tedarikçilerin, su yolundaki fiili kapanmaya rağmen sıkışan LNG'yi önemli alıcılara ulaştırma çabalarını artırdığı değerlendirildi.

Bloomberg'in derlediği gemi takip verilerine göre Al Rayyan adlı tanker, Hürmüz'ü geçtikten sonra pazartesi günü Umman'ın Maskat kentinin kuzeyinde tespit edildi ve Çin'e doğru ilerliyor. Gemi, 22 Mayıs civarında Basra Körfezi'ndeki Katar'ın Ras Laffan ihracat tesisi yakınlarında beklerken sinyal vermeyi durdurmuştu. Çin, geçen yıl Katar LNG'sinin en büyük alıcısı olmuştu.

Hürmüz fiilen kapalı

Mart sonunda Katar'dan yükleme yapan bir başka tanker de pazar ile pazartesi arasında boğazı geçti. Fuwairit adlı gemi, Hürmüz'den kısmen geçerken pazar günü sinyalini kapattı, ardından Maskat'ın kuzeyinde yeniden görüldü. Verilere göre tanker şu anda Pakistan'a doğru seyrediyor.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin Das Adası ihracat tesisinden yükleme yapan bir diğer LNG tankerinin de hafta sonunda Hürmüz'den çıkarak Hindistan'a yöneldiği bildirilmişti.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri sürerken Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Tarafların uyguladığı fiili abluka nedeniyle normalde küresel LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği su yolunda gemiler güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle geçişlerin büyük kısmı tespit edilmemek için transponderlar kapalı şekilde yapılıyor.