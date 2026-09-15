Hürmüz’den sonra Babülmendep endişesi: Katar dünyayı uyardı

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Katar, Kızıldeniz’in girişinde yer alan Babülmendep Boğazı’nın kapanması ihtimaline karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu. Doha yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut ulaşım sorunlarına Babülmendep’in de eklenmesinin küresel ticaret ve enerji akışı üzerindeki baskıyı daha da artıracağını belirtti.

Katar, Babülmendep riskine dikkat çekti

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Direktörü İbrahim bin Sultan El Haşmi, Doha’da düzenlenen basın toplantısında Babülmendep’in açık tutulması gerektiğini söyledi. El Haşmi, Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın etkileri sürerken Babülmendep’te de ulaşımın kesilmesinin dünya genelinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti. Katar yetkilisi, uluslararası su yollarının kapatılmasının olağan bir duruma dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek ülkeleri bu ihtimali önlemek için birlikte hareket etmeye çağırdı.

Babülmendep çevresinde Husilerin kontrolü arttı

Katar’ın uyarısı, İran destekli Husilerin Kızıldeniz’in güneyindeki konumlarını güçlendirmesinin ardından geldi. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti ile Husi yetkililer, hükümet yanlısı güçlerin bölgeden çekilmesinin ardından Büyük ve Küçük Hanish adalarının Husilerin kontrolüne geçtiğini doğruladı.

Husiler daha önce Babülmendep’in girişine yakın Mokha kıyı limanı ile Perim Adası’nın kontrolünü de ele geçirmişti.

Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sürüyor

Suudi Arabistan, Yemen’de uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklerken, hükümete bağlı güçler yaşanan kayıpların ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor. Husiler ise temmuz ayında Suudi deniz taşımacılığına abluka ilan etmişti. Grubun ardından Suudi petrol altyapısına ve Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu gelişmeler, İran savaşı devam ederken enerji tedariki üzerindeki baskıyı artırdı.

Babülmendep neden kritik?

Babülmendep, Aden Körfezi ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan stratejik bir geçiş noktası konumunda. Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan boğaz, Süveyş Kanalı üzerinden ilerleyen gemilerin kullandığı güzergâh üzerinde bulunuyor. Daha önce Husilerin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bazı gemiler rotalarını Afrika'nın güneyinden geçecek şekilde değiştirmek zorunda kalmıştı. Bu değişiklik, deniz yolculuklarının süresini ve maliyetini artırmıştı.

Petrol taşımacılığı da risk altında

Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı boru hattı, petrolün Kızıldeniz kıyısındaki limanlara taşınmasını sağlayarak ülkeye Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan alternatif bir güzergâh sunuyor. Ancak Kızıldeniz kıyısındaki bu limanlardan güneye doğru ilerleyen tankerlerin Babülmendep Boğazı’ndan geçmesi gerekiyor. Bu nedenle boğazdaki olası bir kapanmanın deniz taşımacılığı ve enerji akışı üzerinde etkili olması bekleniyor.

Katar müzakere çağrısını yineledi

El Haşmi, Katar’ın Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişin yeniden sağlanmasına yönelik görüşmelerde bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalıştığını belirtti. Katar yetkilisi, bölgedeki anlaşmazlıkların çözümü için diplomasinin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Doha yönetimi, çözümün müzakere masasında bulunabileceğini belirterek bu yöndeki çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.