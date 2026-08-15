'Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan edeceğim' diyen Trump'a İran'dan yanıt

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı "Amerikan toprağı ilan edeceğine" yönelik açıklamasına, Boğaz'ın yalnızca İran'ın emriyle açılıp kapanacağını belirterek yanıt verdi.



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı "Amerikan toprağı ilan edeceğine" yönelik açıklamasına, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Garibabadi, Trump'ın boğazı "Amerikan toprağı ilan edeceği" yönündeki sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. İranlı diplomat, Hürmüz Boğazı'nın askeri güç, siyasi talimat ya da sosyal medya paylaşımlarıyla kontrol altına alınamayacağını savundu.

İran'ın tehditlere ve güç gösterilerine boyun eğmeyeceğini belirten Garibabadi, ABD'nin İran karşısında stratejik ve ağır yenilgiler aldığını öne sürdü.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran'ın kontrolüne ilişkin ise, "Hürmüz Boğazı İran'ındı, İran'ındır ve İran'ın olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, boğazın açılıp kapatılması konusunda da İran'ın karar sahibi olduğunu savunarak, ABD'nin "gerçek yenilgiyi kabul etmesi ve hayallerinden vazgeçmesi" gerektiğini söyledi.

Garibabadi ayrıca, bu koşullar gerçekleşmediği sürece İran'ın abluka uygulamaya devam edeceği mesajını verdi.