Hürmüz’ün açılmasına Trump'tan ilk tepki
İran'ın Hürmüz Boğazını açtığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk tepki geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak" açıklamasını yapmasının ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti.
Trump'tan açıklama gecikmedi. Kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı ilk açıklamada Trump teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran az önce İran Boğazı’nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!" dedi.