Husiler, 20 Temmuz’dan bu yana Suudi Arabistan’a ait 8 petrol tankerini hedef aldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin yönettiği Saba haber ajansına göre Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik 20 Temmuz’da ilan ettikleri deniz ablukasından bu yana 5'i Kızıldeniz'de, 3'ü Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde olmak üzere Suudi Arabistan’a ait toplam 8 petrol tankerini hedef aldı.

Haberde ayrıca yaklaşık 50 Suudi petrol tankerinin Kızıldeniz ve Umman Denizi'nden geçişini engellediği ve geri dönmeye zorladığı ifade edildi.

Husilerin, El-Mokha kenti açıklarında Suudi Arabistan’a ait silahları taşıdığını iddia ettikleri 2 askeri çıkarma gemisini batırdığı öne sürülen haberde, Husilerin Suudi Arabistan güçlerine ait 10'dan fazla savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi.