  3. Husiler, ABD’li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu
Yemen’deki İran destekli Husiler, daha önce ABD Başkan Donald Trump yönetimi ile varılan ateşkese rağmen ABD’li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu.

Husi güçleri ile ticari deniz taşımacılığı operatörleri arasında irtibat kuran ve Husi güçleri ile bağlantılı olan İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC), 13 ABD şirketine, 9 yöneticiye ve 2 gemiye yaptırım uygulandığını açıklayarak, yaptırım listesine alınan varlıkların "çatışma ilkesine uygun olarak ele alınacağı" aktarıldı.

Husiler’in söz konusu şirketlere ait gemileri "düşman varlıklar" olarak tanımlandığı ve hedef alabileceği belirtildi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD Başkan Donald Trump yönetimi ile Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmamak üzere ateşkes anlaşmasına varmıştı.
Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle 100'den fazla gemiye saldırdı.

