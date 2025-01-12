Husiler, ABD'nin uçak gemisini hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD donanmasındaki bir uçak gemisine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'nin "USS Harry Truman" uçak gemisine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıda bulunduklarını belirten Seri, söz konusu saldırılarla geminin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını ifade etti.

Seri, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edecekleri" tehdidinde bulundu.

6 Ocak'ta da hedef alınmıştı

Husiler, 6 Ocak'ta da Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry Truman" uçak gemisini hedef aldıklarını açıklamıştı.​​​​​​​

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat da güçlerinin bir yıl içinde ABD'nin 14 MQ9 tipi İHA'sını düşürdüğünü belirtti.

Husilere ait SABA haber ajansına göre, Meşat, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarının başlamasının birinci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Meşat, "Silahlı Kuvvetlerimize bağlı Hava Savunma Güçlerimiz, ABD'nin MQ9 tipi İHA'larını etkisiz hale getirmeyi ve bir yıl içinde 14 tanesini düşürmeyi başarmıştır. Bu da benzersiz bir durumdur." ifadesini kullandı.

Güçlerinin, hipersonik Filistin 2 füzeleri ve dünyanın en modern hava savunma sistemlerini delmeyi başaran ve hedeflerini başarıyla vuran, kameralarla da belgelenen Yafa İHA'sı başta olmak üzere yeni sistemleri devreye aldığına dikkati çeken Meşat, Gazze Şeridi'ne desteklerinin süreceğini vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum nedir?

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.