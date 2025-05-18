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Husiler: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nı son 24 saatte iki kez hedef aldık

Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na iki balistik füze ve bir insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail basını, Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişinin sığınaklara yöneldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Husiler: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nı son 24 saatte iki kez hedef aldık
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Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını açıkladı.

Yazılı açıklamada, İsrail’in 16 Mayıs’ta Yemen’in batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak, Ben Gurion Havalimanı’na iki balistik füze ve bir insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Milyonlarca kişi sığınaklara kaçtı

Açıklamada, havalimanında yaklaşık bir saat boyunca uçuşların durduğu, binlerce İsraillinin sığınaklara koştuğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Yemen'den atılan bir füze ve İHA engellendi.

Yediot Aharonot gazetesi, Tel Aviv dahil birçok şehirde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Bat Yam’da bir kişinin sığınaklara kaçarken yaralandığını bildirdi.

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