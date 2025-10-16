  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Husiler duyurdu: Genelkurmay Başkanı ile 13 yaşındaki oğlu öldürüldü
Takip Et

Husiler duyurdu: Genelkurmay Başkanı ile 13 yaşındaki oğlu öldürüldü

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanı'nın öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Husiler duyurdu: Genelkurmay Başkanı ile 13 yaşındaki oğlu öldürüldü
Takip Et

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in daha önce Yemen'e düzenlediği saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin öldüğünü duyurdu.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölenlerle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Husiler, iki yıldır Gazze'ye destek olmak için yaptıkları eylemlerin sonucu olarak ABD ile İsrail'in Yemen'e çok sayıda saldırı düzenlendiğine işaret etti. Bu saldırılarda deniz, kara ve hava kuvvetlerinden çok sayıda sivil ve askeri personelin yanı sıra başbakan ve diğer bakanların öldüğü kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Gamari ile 13 yaşındaki oğlu öldürüldü

Söz konusu saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Gamari ile 13 yaşındaki oğlu ve diğer yetkililerin öldüğü belirtildi. Ancak Gamari'nin ne zaman ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, 2 yıllık süre zarfında, İsrail'e karşı balistik ve hipersonik füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemileri de dahil olmak üzere 1835 araç kullanılarak 758 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gamari’nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Katz, Gamari’nin yaralanarak ölümüne sebep olan saldırının İsrail ordusunca ağustos ayında düzenlendiğini kaydetti.

AJet Rotterdam'a sefer başlatacakAJet Rotterdam'a sefer başlatacakŞirket Haberleri

 

Bir sigara grubuna daha zam geldi!Bir sigara grubuna daha zam geldi!Ekonomi

 

Dünya
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün görüşecek
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün görüşecek
İngiltere'de binlerce kişi kanser riski nedeniyle Johnson & Johnson’a dava açtı
İngiltere'de binlerce kişi kanser riski nedeniyle Johnson & Johnson’a dava açtı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı
AB, Akdeniz bölgesiyle iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor
AB, Akdeniz bölgesiyle iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Ülkede bir ilk: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı
Ülkede bir ilk: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı