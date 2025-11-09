  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Husiler Gazze’de ateşkesin bozulursa İsrail'e yeniden saldıracak
Takip Et

Husiler Gazze’de ateşkesin bozulursa İsrail'e yeniden saldıracak

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin bozulması halinde İsrail'e saldırıları yeniden başlatacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Husiler Gazze’de ateşkesin bozulursa İsrail'e yeniden saldıracak
Takip Et

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi’nde ateşkesin bozulması halinde İsrail’e saldırı tehdidinde bulundu. Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.
Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail’e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

Dünya
İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail'den çarpıcı iddia: Çin, İran’a silah yardımı yapıyor
İsrail'den çarpıcı iddia: Çin, İran’a silah yardımı yapıyor
ABD'de yanlış eve giren temizlikçi kadın vurularak öldürüldü
ABD'de yanlış eve giren temizlikçi kadın vurularak öldürüldü
ABD'de polisten kaçan sürücü gece kulübüne daldı: 4 ölü, 13 yaralı
ABD'de polisten kaçan sürücü gece kulübüne daldı: 4 ölü, 13 yaralı
İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok
İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi