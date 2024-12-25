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Husiler, İsrail'i 'Süpersonik' füze ile vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri hedefi ses hızını aşan 'Filistin 2' adlı süpersonik füzeyle vurduklarını ve saldırıların Gazze'deki abluka kalkana kadar süreceğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Husiler, İsrail'i 'Süpersonik' füze ile vurdu
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını belirtti. Söz konusu hedefin 'Filistin 2' adlı ses hızını aşan süpersonik bir füzeyle vurulduğunu aktaran Seri, operasyonun başarılı olduğunu ifade etti.

Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını tekrarlayan Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti. Söz konusu saldırıya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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