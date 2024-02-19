Husiler, Kızıldeniz’de İngiltere'ye ait yük gemisini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Kızıldeniz’de İngiltere’ye ait Belize bayraklı MV Rubymar adlı yük gemisini iki füze atıldığını, füzelerden birinin gemiye isabet ettiğini açıkladı.



Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Gemi imdat çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi başka bir ticari gemiyle birlikte MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya yanıt vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir” denildi.



Husiler, iki ABD gemisini hedef aldı



Husiler, ABD’ye ait Sea Champion ve Navis Fortuna adlı ticari gemilere Aden Körfezi'nde saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, saldırıların Filistinlilere destek ve Yemen'e yönelik "ABD-İngiltere saldırganlığına" yanıt olarak yapıldığını belirtti.