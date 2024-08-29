Husiler, Kızıldeniz'deki petrol tankerine ilişkin açıklama yaptı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi "MV Sounion"un "uluslararası taleplere yanıt olarak" çekilmesine izin verdiğini duyurdu. Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam X platformunda yaptığı açıklamada, "Birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların bizimle iletişime geçmesinin ardından, yanan petrol gemisi MV Sonion'u çekmelerine izin verildi" ifadesini kullandı.

Abdusselam, söz konusu geminin yanmasının, Husilerin "İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki" ciddiyetinin bir örneği olduğunu dile getirdi. Sözcü Abdusselam, İsrail saldırıları sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını ifade etti.

Saldırı iddialarına yanıt

Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerindeki yangını söndürmek için gelen iki römorkörü vurma tehdidiyle ilgili iddiaları yalanladı. İran'ın BM Temsilciliği, Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder'ın, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre "saldırma tehdidinde bulunduğu" iddiasına, yazılı açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, "Filistin'i destekleme ve siyonistlere yakıt transferini engelleme politikasını yürüten Yemen'in Ensarullah Hareketi, Gazze'ye yönelik savaş devam ettiği sürece Kızıldeniz'deki İsrail rejimine giden petrol tankerlerini hedef almaya devam edeceğini daha önceden duyurmuştu" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, "İsrail için petrol taşıyan tankere sıçrayan yangın ve sonrasında gelen çevresel tehlikelerin ardından" birkaç ülkenin Ensarullah'a ulaşarak römorkörlerin ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girmesi için geçici bir ateşkes talep ettiği bilgisine yer verildi.

İranlı yetkililer, "İnsani ve çevresel endişeleri göz önünde bulundurarak", Ensarullah'ın, "MV Sounion" isimli tankere müdahale talebini kabul ettiğini belirtti. Açıklamanın sonunda, Kızıldeniz'e yardım sağlanamaması ve petrol sızıntısının önlenememesinin, hedef alınma olasılığı konusundaki endişelerden ziyade, "bazı ülkelerin ihmalinden kaynaklandığı" kaydedildi.

Ne olmuştu?

Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu. İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı. Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, dün katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.