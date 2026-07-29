Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı düşünüyor

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Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında kritik geçiş noktası olan Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Bölgesel kaynaklara göre, hazırlık aşamasındaki planın hayata geçirilmesi halinde boğazı kullanan ticari gemilerden geçiş bedeli alınması hedeflenirken, uygulamanın kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Henüz resmi bir takvim oluşturulmadı

Husilerin değerlendirdiği sistem kapsamında, güney Kızıldeniz üzerinden Babülmendep Boğazı’nı kullanan ticari gemilerden ücret tahsil edilmesi planlanıyor. Kaynaklar, uygulamanın ayrıntılarının hazırlık aşamasında olduğunu ve yürürlüğe giriş tarihi konusunda henüz resmi bir takvim oluşturulmadığını belirtiyor.

Husilerin yeni deniz stratejisi

Husiler, 20 Temmuz’da Suudi Arabistan’a deniz ambargosu ilan etmiş, bu adımın ardından Kızıldeniz’deki ticari geçişlere yönelik yeni uygulamaları gündemine almıştı.

Bölgesel kaynaklara göre, temmuz ayında Tahran’da gerçekleştirilen görüşmelerde İranlı yetkililer ile Husi temsilcileri arasında Babülmendep Boğazı’ndan geçecek gemilerden ücret alınması seçeneği ele alındı. İddialara göre planlanan sistemde Çin bayraklı gemilerin geçiş ücretinden muaf tutulması değerlendiriliyor.

İran destekli Husilerin Kızıldeniz hamlesi tartışma yarattı

Kaynaklar, Tahran temaslarının ardından İranlı danışmanların, geçiş ücretlerini yönetecek olası bir idari yapının oluşturulmasına destek vermek amacıyla Husi yetkililerle birlikte Yemen’e döndüğünü öne sürdü.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti ise Husilerin Kızıldeniz üzerindeki kontrolünü artırmaları halinde ticari gemilerden ücret talep etmeye çalışacağını daha önce dile getirmişti.

Bölgesel kaynaklar, planın Körfez ülkeleri ile Avrupa’dan güçlü itirazlarla karşılaşabileceğini, uluslararası deniz güçlerinin ise ticari gemilere sağladığı güvenlik kapasitesinin sınırlı kaldığını belirtiyor.