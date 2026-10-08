Husiler Riyad’daki havalimanını vurduklarını duyurdu

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Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nın balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Seri, düzenlenen saldırıda füzenin hedefini isabetli şekilde vurduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını ileri sürdü.

Havayolu şirketlerine “son kez” uyarı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, açıklamasında Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren havayolu şirketlerine de uyarıda bulundu. Seri, şirketleri Suudi Arabistan hava sahasında uçuşlarını sürdürmenin doğurabileceği sonuçlar konusunda “son kez” uyardı.

Husiler, Suudi Arabistan hava sahasının kendi askeri faaliyetlerinin hedefi olduğunu savunurken, Mekke ve Medine’deki kutsal bölgelerin hava sahasının bu uyarının dışında tutulduğunu ve güvenli olduğunu öne sürdü.

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetlendi

Yemen’deki çatışmalar, Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Mart 2015’te Yemen hükümetine destek vermek amacıyla ülkeye müdahale etti. Nisan 2022’de başlayan ateşkesin ardından görece sakin bir dönem yaşanırken, son dönemde çatışmaların yeniden genişlediği belirtildi.

Husiler bazı stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirdi

Çatışmaların eylül ayında yeniden şiddetlenmesiyle Husilerin Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı önemli noktaların kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı. Husilerin, stratejik öneme sahip El-Maha kentinin yanı sıra Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerlediği belirtildi.