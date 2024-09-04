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Husiler, S. Arabistan gemisine saldırı iddiasını yalanladı

Yemenli Husiler, CENTCOM'un "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait gemiye saldırdı" iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi
AA
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Husiler, S. Arabistan gemisine saldırı iddiasını yalanladı
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Yemenli Husiler, "Kızıldeniz'de bir Suudi Arabistan gemisine saldırdıkları" yönündeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) açıklamasını yalanladı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan bandıralı petrol tankerine Husiler tarafından saldırı düzenlendiğine dair CENTCOM'dan yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

"Amerikalılar timsah gözyaşları dökerek yalan açıklamalarda bulunuyor." ifadelerini kullanan Husi, ABD'nin İsrail'e desteklerinde başarısız kaldığı için yanlış açıklamalar yaptığını öne sürdü.

Asılsız iddialarda yaymanın çözüm getirmeyeceğini savunan Husi, çözümün ancak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasıyla olacağını dile getirdi.

CENTCOM, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Panama bandıralı "MV Blue Lagoon 1" ve Suudi Arabistan bandıralı "MV Amjad" isimli petrol tankerlerine saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, Husilerin bu eylemlerinin bölgesel ve küresel ticarete zarar verdiği, deniz ekosistemi ile sivil denizcilerin hayatlarını riske attığı belirtilmişti.

"MV Amjad" gemisinin yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıdığı aktarılan açıklamada, bunun 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayan ve hala yanmaya devam eden "MV Delta Sounion" adlı geminin taşıdığı miktarın yaklaşık 2 katı olduğuna işaret edilmişti.

Suudi Arabistan Ulusal Denizcilik Şirketi ise CENTCOM'un iddia ettiği gibi Suudi Arabistan bandıralı "MV Amjad" isimli petrol tankerinin Kızıldeniz'de herhangi bir saldırıya uğramadığını belirtmişti.

 

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