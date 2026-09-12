Husiler stratejik adaya ulaştı: Prens Selman neden Trump’ı aradı?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, Yemen’de ilerleyişini sürdüren İran destekli Husilerle mücadele edebilmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump’tan askeri yardım istedi. İki liderin perşembe günü en az iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD tarafı doğrudan bir saldırı düzenlemeyi kabul etmezken, Suudi yönetimine istihbarat paylaşımı ve hedef belirleme konularında destek verileceğini iletti.

Washington seyrüsefer özgürlüğüne odaklanıyor

Gelişmelerin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Konuya ilişkin soruları cevapsız bırakan Beyaz Saray adına açıklama yapan üst düzey bir yetkili, Washington’ın Suudi Arabistan ve Yemen hükümetiyle sürekli iletişimde olduğunu vurguladı. ABD yönetimi, ana hedeflerinin Kızıldeniz’deki seyrüsefer özgürlüğünü korumak olduğunu ve bölgesel güvenlikte yerel ortakların öncü rol almasını desteklediklerini aktardı.

Husiler stratejik Perim Adası’na ulaştı

Yemen’in Kızıldeniz kıyısı boyunca ilerleyen Husiler, cuma günü Babu’l Mendeb Boğazı’nda yer alan stratejik Perim Adası’na kadar ulaştı. Husilerin bu noktayı kontrol altına alması; küresel ticaret koridorundan geçen tedariki azaltma, petrol fiyatlarını tırmandırma ve İran’a diplomatik ile askeri alanda avantaj sağlama potansiyeli taşıyor. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasının ardından petrol sevkiyatı için Kızıldeniz güzergâhına yönelen Suudi Arabistan için bu durum doğrudan bir tehdit oluşturuyor.

Çatışmalar 4 yıllık ateşkesi bitirdi

Riyad ile Husiler arasındaki gerilim, temmuz ayı başında Suudi savaş uçaklarının İran’a ait sivil bir uçağın Sana Havalimanı’na inişini engellemesiyle yeniden tırmandı ve taraflar arasındaki 4 yıllık ateşkes sona erdi. Bölgedeki kriz, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar, İran’ın Körfez’deki ABD üslerine misillemeleri ve İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarıyla daha da derinleşti.