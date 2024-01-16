Husiler, Yunanistan'a ait yük gemisini füzelerle vurdu

Denizcilik risk yönetimi şirketi olan Ambrey'in Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'a ait bir yük gemisi Kızıldeniz'de füze ile vuruldu.

Ambrey yetkilileri açıklamasında, Malta bayraklı, Yunanistan'a ait bir kuru yük gemisinin, güneyden kuzeye Kızıldeniz'i geçerken bir füze ile hedef alındığı ve etkilendiği bildirildi. Olayın ardından geminin rotasını değiştirerek ismi açıklanmayan bir limana sığınıdığı aktarıldı.

Gemi mürettebatından ölen ya da yaralananın olmadığı ifade edilirken, gemide küçük çapta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kasım ayının sonlarından bu yana Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den geçen konteyner gemilerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'de konuşlanan Husilerin hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlemiş ve birçok nokta bombardımana tutulmuştu.

Husiler saldırılar sonrası yaptıkları açıklamalarda, hava operasyonlarının saldırıları durdurmayacağını belirtmişti.