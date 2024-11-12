Husiler'den ABD uçak gemisine saldırı: USS Abraham Lincoln hedef alındı

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), ABD Donanması’na ait savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor.

Husiler’in Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Umman Denizi’nde uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla saldır düzenlediklerini açıkladı.

Seri, ayrıca Kızıldeniz’de düzenlenen başka bir saldırıda ABD'ye ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını aktararak, söz konusu saldırıların İsrail'in ABD desteğiyle Gazze ve Lübnan'daki saldırıları sona erene kadar durmayacağını söyledi.

ABD, tarafından söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.