Husilerden ABD ve İsrail hedeflerine 22 saldırı

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin yaptığı konuşma, Husilere ait Al Masirah televizyonunda naklen yayımlandı.

Husilerin Gazze Şeridi'ne destek operasyonlarına ilişkin bilgi veren Husi, "Yemenlilerin Filistin halkına ve direnişçilerine verdiği destek, vaat edilen fetih ve kutsal cihat savaşının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Husi, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinin bu hafta ABD ve İsrail hedeflerine yönelik, hipersonik, balistik füze ve İHA’lar ile 22 operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, İsrail'in Tel Aviv kenti, Ben Gurion Havalimanı, Nevatim Hava Üssü ve Kudüs'teki elektrik istasyonunu vurduklarını kaydetti.

ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın da 11 füze ve İHA ile vurduklarına işaret eden Husi, ABD ve İngiltere’nin de 2024 yılında hem havadan hem de denizden Yemen'e 931 saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de düzenlediği bu saldırılarda 106 kişinin hayatını kaybettiğini, 314 kişinin de yaralandığını belirtti.



Kızıldeniz'deki durum nedir?



Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.