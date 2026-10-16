Husilerden Aden’deki saraya 5 füzeli saldırı

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Yemen’de İran destekli Husiler, ülkenin geçici başkenti Aden’deki Maaşik Başkanlık Sarayı’nı hedef aldı. Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saraya 5 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının ardından bölgeden gelen ilk bilgilerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin de yaralandığı aktarıldı. Sonraki açıklamalarda ise can kaybının 5’e yükseldiği ve yaralı sayısının 16 olduğu bildirildi.

Başbakan ve kabine üyeleri saldırıdan kurtuldu

Yemen Enformasyon Bakanı el-İryani, saldırı sırasında Maaşik Başkanlık Sarayı’nda bulunan Başbakan Şaya ez-Zindani ile kabine üyelerinin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, saldırıda sarayın güvenliğinden sorumlu askerler de hayatını kaybetti. Saldırının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Yemen hükümetinden uluslararası topluma çağrı

Yemen Bakanlar Kurulu, füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, saldırının devlet otoritesini yeniden tesis etme çabalarını sekteye uğratmayacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasını önlemek amacıyla Husilere karşı net bir tutum sergileme ve gerekli baskıyı uygulama çağrısı yapıldı.

Husiler Suudi Arabistan’ın askeri varlığını hedef gösterdi

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri varlığını meşru hedef olarak gördüklerini belirtti. Seri, Maaşik Sarayı’na yönelik saldırının da bu yaklaşım kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. Husiler, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırıları ve ablukası sona erene kadar operasyonlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Yemen’deki çatışmalar sürüyor

Yemen’deki iç savaş, Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ve bazı bölgelerde kontrolü ele geçirmesiyle yeni bir aşamaya girdi. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ise Aden’i geçici merkez olarak kullanıyor.

Maaşik Başkanlık Sarayı’na yönelik son saldırı, ülkedeki güvenlik sorunlarının ve taraflar arasındaki gerilimin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Can kaybının 5’e, yaralı sayısının 16’ya yükseldiği saldırının ardından gözler, Yemen’deki gelişmelere ve taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.