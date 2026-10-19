Husilerin 25 ülkeye uzanan gizli silah ağı raporda deşifre oldu

Yemen'deki Husilerin askeri kapasitesine ve mühimmat kaynaklarına ilişkin uluslararası bir araştırma, grubun silah tedarikinde kullandığı küresel ağı deşifre etti. The Century Foundation tarafından hazırlanan rapora göre, 2021-2025 yılları arasında ele geçirilen malzemelerin yüzde 35'i Çin, yüzde 21'i ise İran menşeli çıktı. Araştırma, Husilerin yalnızca hazır silah temin etmekle kalmayıp, farklı ülkelerden sağlanan parçalarla füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim kapasitesini geliştirdiğini ortaya koydu.

Hazır silahların yerini üretim parçaları aldı

Raporda, Husilerin tedarik yöntemlerinde zaman içinde belirgin bir değişim yaşandığı vurgulandı. 2024 ve 2025 yıllarında ele geçirilen malzemelerin yüzde 80'inden fazlasını tamamlanmış silah sistemleri yerine, silah üretiminde kullanılabilecek parça ve ham maddelerin oluşturduğu belirtildi. Bu duruma örnek olarak Ağustos 2025'te Aden Limanı'nda ele geçirilen ve içerisinde İHA parçaları ile gelişmiş üretim ekipmanları bulunan 44 konteynerlik sevkiyat gösterildi. Uzmanlar, bu bulguların dışarıdan temin edilen bileşenlerin Yemen'deki yerel montaj faaliyetlerinde kullanıldığına işaret ettiğini aktardı.

25 ülkeye uzanan küresel tedarik zinciri

Mart 2024 ile Kasım 2025 arasında gerçekleştirilen 140'tan fazla sevkiyat operasyonunun kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, tedarik bağlantılarının 25 ülkeye kadar uzandığını tespit etti. İncelenen kayıtlarda Çin ve İran'ın yanı sıra Hindistan, Almanya, Hollanda, Güney Kore, İsviçre, ABD, Tayland ve Vietnam menşeli ürünlere de rastlandı. Uzmanlar, belirli bir ülkede üretilmiş bir malzemenin o ülke yönetiminin doğrudan silah sağladığı anlamına gelmediğini, ticari ürünlerin farklı aracılar ve uluslararası nakliye ağları üzerinden el değiştirebildiğini vurguladı.